الحوثيون يعلنون استهداف أهداف إسرائيلية بمنطقة تل أبيب ومحطة كهرباء بمنطقة إيلات

قال سريع إن "سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة".

أعلن الحوثيون مساء الثلاثاء استهداف أهداف إسرائيلية في منطقة تل أبيب ومحطة كهرباء في منطقة إيلات بعدد من المسيّرات وصاروخ مجنح؛ وذلك في ما قالوا إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة".

وأضاف أن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية، استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ مجنح".

وأشار سريع إلى أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.

وختم بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية سوف تنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، وإنها قادرة على استهداف المزيد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وتضامنا مع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن.

وهو ما قابله الحوثيون، بإعلان أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية، كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصله أسلحتها.