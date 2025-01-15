محاولة إسرائيلية لعرقلة الاتفاق؟ تل أبيب: حماس تطرح شروطًا جديدة حول محور فيلادلفيا

اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع حركة حماس بطرح شروط جديدة تتعلق بمحور "فيلادلفيا" في اللحظات الأخيرة، في ما زعم أنه يتعارض مع الخرائط التي صُودق عليها مسبقًا؛ في ما يبدو أنه محاولة إسرائيلية لعرقلة الاتفاق في ظل تسريب العقبات لوسائل الإعلام.

زعم مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء اليوم، الأربعاء، أن حركة حماس قدمت في اللحظات الأخيرة شروطا جديدة تتعلق بمحور "صلاح الدين" (فيلادلفيا).

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جاء ذلك في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية قدمها مسؤول إسرائيلي رفيع يرجح أنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أحد المسؤولين المقربين منه.

في المقابل، نقل مراسل الشؤون السياسية لموقع "أكسيوس" الأميركي و"اللا" الإسرائيلي عن مسؤول أميركي رفيع أنه "تم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة".

هذا وأعلنت حركة حماس، مساء اليوم، أنها سلَّمت ردها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار إلى الوسطاء، وذلك عقب اجتماع عقده مكتبها السياسي.

وأفادت الحركة، في بيان رسمي، أنها تعاملت مع المقترح بـ"مسؤولية وإيجابية"، انطلاقًا من التزامها بـ"وقف العدوان على القطاع، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن شروط حماس المزعومة تأتي على "خلاف الخرائط التي تمت المصادقة عليها سابقًا من قبل الكابينيت والوسطاء الأميركيين".

وشدد المسؤول على أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع أي تعديل على الخرائط المعتمدة"، في ما يبدو أنه محاولة من تل أبيب لعرقلة المضي قدمًا في الاتفاق المرتقب.

ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أن مزاعم المسؤول الإسرائيلي تأتي عقب إجراء نتنياهو محادثات مكثفة مع الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي يتواجد في الدوحة.

وعلى صلة، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في الدوحة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن رئيس الوزراء القطري يعتزم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق المرتقب من الدوحة، حيث تتواصل محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، قال مسؤول فلسطيني لـ"رويترز" إن حركة حماس قدمت موافقة شفهية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي يجري التفاوض بشأنه في قطر.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن حماس في انتظار مزيد من المعلومات لإعطاء موافقتها النهائية المكتوبة.

وقال مسؤول إسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إن حماس وافقت على مقترح سلمه المفاوضون القطريون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

لكن مكتب نتنياهو سارع بنفي موافقة الحركة على المقترح قائلا إنه "على النقيض من التقارير، لم تقدم منظمة حماس بعد ردها على المقترح".

وقال مسؤولون من دول الوساطة، قطر ومصر والولايات المتحدة، وكذلك من إسرائيل وحماس، الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات، الأربعاء، "أنا متفائل أن التوقيع سيتم الليلة أو يوم غد على أقصى تقدير".