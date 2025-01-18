الحوثيون يعلنون استهداف "وزارة الدفاع الإسرائيلية" بمنطقة يافا بصاروخ بالستيّ من نوع "ذو الفقار"

قال الحوثيون إنهم استخدموا "صاروخا باليستيا من نوع ‘ذو الفقار‘"، وأكد الحوثيون أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وفشل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية في التصدي له".

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ادعت أنها استهدفت "وزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة"، وفقا لما جاء في البيان.

وقال الحوثيون إنهم استخدموا "صاروخا باليستيا من نوع ‘ذو الفقار‘"، وأكد الحوثيون أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وفشل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية في التصدي له".

وجاء في البيان أن "العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني"، وردًا على المجازر الأخيرة بحق الفلسطينيين في غزة، وذلك في إطار المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وشددت القوات المسلحة اليمنية على "استمرار وقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، وبتنسيق كامل معها، للتعامل العسكري المناسب مع أي خروقات أو تصعيد عسكري قد يرتكبه العدو الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".