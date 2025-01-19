إسرائيل تؤجل تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بذريعة تأخر حماس في تسليم قائمة الأسرى

إسرائيل تربط تنفيذ وقف إطلاق النار بتلقي قائمة الرهائن المقرر الإفراج عنهم اليوم في إطار صفقة التبادل من حركة حماس، فيما تؤكد الحركة التزامها بالاتفاق وتُرجع التأخير لأسباب فنية ميدانية؛ ولاحقا، أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاثة.

رغم دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا، واصلت إسرائيل هجماتها على القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 25 آخرين. وبررت إسرائيل هجماتها بعدم تلقيها قائمة الأسرى الثلاثة المقرر الإفراج عنهم اليوم من قطاع غزة في إطار صفقة التبادل. وفي حوالي الساعة 10:20 صباحًا، أفادت تقارير إسرائيلية أن الوسطاء سلموا إسرائيل القائمة المطلوبة، فيما أعلنت حركة حماس عن الأسماء.

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وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء ثلاثة أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى. وبحسب بيان صدر عن القسام، فإن الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم هم: رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا)، ودورون شطنبر خير (31 عامًا).

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل تسلمت القائمة بأسماء الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المقرر الإفراج عنهم خلال اليوم من قطاع غزة في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الاتفاق.

وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") قد نقلت عن مسؤول وصفته بـ"المطلع"، أن قائمة الرهائن المقرر الإفراج عنهم اليوم "تُسلّم في هذه الأثناء إلى الوسطاء"، فيما أكد قيادي في حركة حماس أن القائمة ستسلم "في أي لحظة".

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 صباحًا لن يتم تفعيله "حتى تلتزم حركة حماس بتقديم قائمة المختطفات" المقرر إطلاق سراحهن اليوم.

وصباح اليوم، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن الأخير عقد خلال الليل جلسة تقييم أمني لمناقشة "تأخر تسلم قائمة الرهائن المتوقع الإفراج عنهم".

وأضاف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي أن تنفيذ وقف إطلاق النار لن يبدأ إلى حين استلام القائمة التي التزمت حماس بتسليمها.

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة المختطفات العائدات اليوم".

وفي بيان آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يواصل هجماته على غزة، حيث استهدف قبل قليل مواقع في شمالي القطاع ووسطه باستخدام نيران المدفعية والطائرات الحربية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "مستمر في حالة التأهب للدفاع والهجوم"، مشددًا على أنه "لن يسمح بالمساس بأمن سكان دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.

في المقابل، شددت حماس في بيان مقتضب، على "التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار"، وقالت إن "تأخر تسليم الأسماء" يرجع "لأسباب فنية ميدانية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في حماس تأكيده أنه سيتم تسليم قائمة أسماء الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم اليوم، "في أي لحظة".

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع غزة أن حصيلة الشهداء منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار وحتى الساعة 10:00 صباحًا بلغت 8 شهداء، بينهم 6 في مدينة غزة و3 في شمالي القطاع وشهيد في رفح، بالإضافة إلى أكثر من 25 جريحًا.

وذكرت مصادر في قطاع غزة، صباح اليوم، أن قوات الاحتلال بدأت الانسحاب من مناطق في مدينة رفح باتجاه محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا) على طول الحدود مع مصر.

وكان نتنياهو قد أعلن مساء السبت أن إسرائيل "تحتفظ بحق استئناف القتال في غزة بدعم أميركي"، وذلك في خطاب متلفز عشية بدء سريان وقف إطلاق النار.

وشدد نتنياهو على أن المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما هي "وقف إطلاق نار مؤقت". وأضاف "إذا أجبرنا على استئناف الحرب، فسنفعل ذلك بقوة".

وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا في قطاع غزة. في المقابل ستُفرج إسرائيل عن نحو 1890 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا.

وتتضمن المرحلة الأولى تتضمن أيضا انسحابا إسرائيليا من المناطق المكتظة بالسكان في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع تقدر بنحو 600 شاحنة يوميا.

وخلال المرحلة الأولى سيجري التفاوض على ترتيبات المرحلة الثانية لوضع "حد نهائي للحرب"، على ما قال رئيس الوزراء القطري، محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويفترض أن تتيح المرحلة الثانية الإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستُكرس لإعادة بناء غزة وإعادة رفات الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم.