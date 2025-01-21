الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في جنين: شهيد إثر قصف وقوة خاصّة تقتحم المدينة

استشهد شخص إثر قصف نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنين، اليوم الثلاثاء، فيما أعلن الجيش الإسرائيليّ بدء عملية عسكرية بجنين.

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية، "وصول شهيد إلى مستشفى جنين الحكومي، إثر قصف الاحتلال لجنين".

يأتي ذلك فيما عمد مستوطنون إرهابيون، إلى إحراق منازل ومركبات ومتاجر في هجوم شنّوه، مساء أمس الإثنين، على بلدتَي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن إصابة 21 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة، فيما سُجّلت إصابتان بصفوف الاحتلال، خلال العدوان الإرهابي على الفندق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، أنه تبين في أعقاب تحقيق عسكري حول اعتداءات مستوطنين إرهابيين على منطقة قرية الفندق في الضفة الغربية المحتلة أن عشرات المستوطنين، وبعضهم ملثمون، نفذوا هذه الاعتداءات، وأضرموا النار في ممتلكات فلسطينية وألحقوا أضرارا بها.

وذكرت مصادر محلية، أن "قوات خاصة إسرائيلية، قد اقتحمت مخيم جنين شمالي الضفة الغربية".

ولفتت إلى أن استقدام الجيش الإسرائيليّ "تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة، باتجاه جنين تزامنا مع اقتحام قوات خاصة المخيم".

من جانبها، ذكرت "سرايا القدس-كتيبة جنين" "مقاتلونا يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال، ويمطرونها بالرصاص".

وذكرت مصدر محلية، أن "أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، انسحبت من محيط مخيم جنين، بعد اقتحامه من قبل الاحتلال".

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