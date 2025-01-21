رئيسا الموساد والشاباك زارا القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا

الجيش الإسرائيلي يطالب النازحين بعدم الانتقال من جنوب قطاع غزة إلى شماله أو باتجاه محور "نيتساريم"، ويدعي أنه "إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل الاتفاق، فابتداء من الأسبوع المقبل سيتمكن السكان من العودة إلى شمال القطاع"

نازحون عائدون إلى شمال قطاع غزة، أول من أمس (Getty Images)

زار رئيسا الموساد والشاباك، دافيد برنياع ورونين بار، القاهرة أمس، الإثنين، والتقيا مع مدير المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، والتباحث في الترتيبات الأمنية في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ونظام إدارة وقف إطلاق النار واستمرار المحادثات بين إسرائيل والوسطاء حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى و"اليوم التالي" في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وطالب الجيش الإسرائيلي النازحين بعدم الانتقال من جنوب قطاع غزة إلى شماله أو باتجاه محور "نيتساريم"، حيث لا تزال عمليات الجيش مستمرة.

وجاء في منشور في حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيحاي أدرعي، أنه "إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل الاتفاق، فابتداء من الأسبوع المقبل سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن".

وأضاف أدرعي أنه "من الخطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات"، وأنه "في المنطقة البحرية على طول القطاع، هناك خطر كبير في ممارسة الصيد والسباحة والغوص، ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة".

وتابع أنه "ممنوع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية والى المنطقة العازلة. الاقتراب إلى المنطقة العازلة خطير للغاية".