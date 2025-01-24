القسام تعلن عن 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن بدفعة التبادل الثانية

قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 25-01-2025م عن المجندات التالية أسماءهن: المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفي، المجندة ليري إلباج؛ حسبما قال أبو عبيدة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الجمعة عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات من المقرر أن تفرج عنهن ضمن دفعة التبادل الثانية من صفقة تبادل الأسرى المبرمة مع إسرائيل.

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وجاء في بيان مقتضب للناطق العسكري باسم القسام، أبو عبيدة، عبر قناته على "تلغرام"، أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 25-01-2025م عن المجندات التالية أسماءهن: المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفي، المجندة ليري إلباج".

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تلقيه بشكل رسمي قائمة بأسماء الأسيرات الأربع المزمع الإفراج عنهن السبت من قبل الوسطاء؛ مشيرا إلى أنه سيقوم بالتعليق عليها في وقت لاحق.

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، أن "قائمة الأسماء لا تتوافق مع الاتفاق المبرم".

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأنه "بعد إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية أسماء أسرى الاحتلال المنوي الإفراج عنهم غدا، والتي تضمنت أسماء أربع مجندات؛ ننتظر قائمة الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم غدا والتي ستتضمن 120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في صفقة".

ومن المزمع أن تنطلق الدفعة الثانية من تبادل الأسرى من غزة السبت، حيث ستقوم القسام بتسليم المجندات الأربع إلى طواقم الصليب الأحمر، ومن ثم في وقت لاحق سيتم تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال وفقا لمفتاح اتفاق التبادل المبرم بين إسرائيل وحركة حماس.

وكانت القسام قد سلمت 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة مساء الأحد، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وعلى الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل خرق الاتفاق خصوصا جنوبي القطاع من خلال إطلاق النار على فلسطينيين، وهو ما أسفر عن أعداد من الشهداء والجرحى منذ يوم الأحد الماضي.

ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد؛ وتضم أيضا جميع الأشبال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق عودة الهدوء وتبادل المزيد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، دون الكشف بالمرحلة الراهنة عن الأعداد من الطرفين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة. وتركز المرحلة الثالثة من الاتفاق على إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 أعوام، وتبادل جثث الموتى ورفاتهم الشهداء، وفتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.