الجهاد الإسلامي تنشر فيديو للأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، مساء الأحد، التوصل إلى تفاهم بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، بوساطة قطرية، بشأن نقطة عودة النازحين الغزيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وإطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية.

نشرت سرايا القدس، مساء الإثنين، فيديو للأسيرة الإسرائيلية المحتجزة في غزة، أربيل يهود، والتي تذرّعت بها الحكومة الإسرائيلية، ما أخّر عودة النازحين الغزيين من جنوبي قطاع غزة إلى شماله، قبل أن يتم تسوية ذلك لاحقا.

يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، مساء الأحد، التوصل إلى تفاهم بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، بوساطة قطرية، بشأن نقطة عودة النازحين الغزيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وإطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية المذكورة.

سرايا القدس تنشر فيديو للأسيرة الإسرائيلية المحتجزة أربيل يهود.#غزة pic.twitter.com/Rg5r35jAx9 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 27, 2025

وفقًا للاتفاق، ستقوم حركة حماس بتسليم الأسيرة، أربيل يهود، واثنين آخرين، قبل يوم الجمعة المقبل، يلي ذلك تسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين إضافيين، يوم السبت، بالإضافة إلى تقديم معلومات حول عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

في المقابل، بدأت عودة الأهالي النازحين من جنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية، منذ صباح الإثنين.

ووفق الاتفاق، ستسلم السلطات الإسرائيلية قائمة تضم أسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك في إطار المرحلة الأولى، على أن يتم الإعلان عن القائمة كل يوم أحد.