3 قتلى في حادث طرق قرب البحر الميت

لقي 3 أشخاص (شاب في الثلاثينيات من عمره وامرأته في العشرينيات وطفلهما الرضيع البالغ 6 شهور) مصارعهم في حادث طرق مروع وقع قرب منطقة البحر الميت في شارع رقم 90 اليوم، الخميس. كما أصيب في الحادث 17 شخصا، وصفت إصاباتهم بأنها طفيفة.

وبحسب المعلومات المتوفرة وقع الحادث بين حافلة ركاب وسيارة خصوصية، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق شهدت ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ لقي 60 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق في مختلف شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018، حسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد.