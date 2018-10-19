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إصابات في قمع الاحتلال لمسيرة الخان الأحمر

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 13:52

إصابات في قمع الاحتلال لمسيرة الخان الأحمر
من المكان (فيسبوك)
عرب ٤٨

أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف بالاختناق، واعتقل مرافقه ثائر شوابكة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة سلمية في قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة، من خيمة الاعتصام والإسناد في القرية، باتجاه الشارع الرئيس المحاذي لها.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بالضرب المبرح، وقامت برشهم بغاز الفلفل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق وحروق، بينهم الوزير عساف ومصور وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وكان عشرات المواطنين قد أدوا صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام الدائمة في الخان الأحمر، رفضا لقرار الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها.

وعمدت سلطات الاحتلال منذ ساعات الصباح إلى نصب الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية للقرية، ومنعت المتضامنين من الدخول إليها، ما اضطرهم إلى العودة وسلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى الخان.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#قوات الاحتلال الإسرائيلي
#الخان الأحمر

من عرب 48

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