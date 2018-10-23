الخليل: أنباء عن عملية إطلاق نار قرب حلحول

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن إحدى قواته تعرضت لعملية إطلاق نار قرب مدينة حلحول شمال الخليل، حيث تم استهدفها بأعيرة نارية أطلقت من مركبة مسرعة.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين قرب مدينة حلحول (لم تحدد هويتهما).

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عمم على وسائل الإعلام، أن "مجهولين فلسطينيين أطلقوا النار صوب مجموعة من الجنود الإسرائيليين محاولين تنفيذ عملة قرب بلدة حلحول في الضفة الغربية" المحتلة.

وأشار البيان إلى أنه لم تقع أي إصابات.