العثور على جسمين متفجرين في بريدي أوباما وكلينتون

عثر فني تقنيات، اليوم الأربعاء، يعمل لدى مكتب السياسية الأميركية، هيلاري كلينتون، على جسم متفجر، أُرسلت عن طريق البريد العادي، وأُرسل جهازا مماثلا إلى الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن المسؤولين نوهوا إلى أن الجهازين اللذين عُثر عليهما صباح اليوم في التوقيت المحلي في الولايات المتحدة، يتشابهان مع جسم مُتفجر آخر أُرسل إلى البليونير الأميركي الشهير، جورج سوروز، الإثنين الماضي.

وقالت أجهزة المخابرات الأميركية، في تصريح مشترك، إنها "اعترضت رزمتين مشبوهتين أُرسلتا إلى شخصيات محمية"، والذين عُرفت هويتهما لاحقا، على أنهما كلينتون وأوباما.

وأشار التصريح إلى أنه عُثر على الجسم المُتفجر المُرسل إلى مكتب كلينتون في نيويورك، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بحسب التوقيت المحلي، عن طريق عميل مخابرات يعمل كفني تقنيات في فحص جميع الطرائد المُرسلة إليها.

فيما عُثر على الجسم المُتفجر المُرسل إلى منزل أوباما في واشنطن العاصمة، عن طريق عميل مخابرات آخر.

وأضاف البيان أنه تم التعرف على أن الرزمتين تحملان أجساما متفجرة على الفور، "وعوملتا بما يقتضيه الأمر"، مُشددا على أنه لم يكن هناك خطر مباشرا على حياتهما.

ونوه بيان المخابرات إلى أنها تقوم بعملية مسح جنائية "شاملة"، ستفحص من خلالها سجلات جميع الأجهزة الأمنية الأميركية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالية، من أجل تحديد هوية المسؤولين عن إرسال الأجسام المُتفجرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجسم المُتفجر الذي أُرسل الإثنين الماضي، إلى سوروز، والذي أيضا لم يُعرف مصدره، كان عبارة عن أنبوب معدني بطول نحو 15 سم، محشوا بمسحوق متفجر، فجرته المخابرات بطريقة "آمنة".