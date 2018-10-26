  2. محليات
  3. أخبار محلية

يافة الناصرة: جريمة "تدفيع الثمن" واعتداءات على منازل وسيارات

تاريخ النشر: 26/10/2018 - 11:08

يافة الناصرة: جريمة "تدفيع الثمن" واعتداءات على منازل وسيارات
عرب ٤٨ / زكريا حسن

أقدم متطرفون يهود من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" فجر اليوم، الجمعة، على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام" وؤسم "نجمة داود" على منازل و20 سيارة في حي مراح الغزلان بقرية يافة الناصرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون على يافة الناصرة وغيرها من البلدات العربية في الداخل فقد أقدم متطرفون يهود في تاريخ 10.06.2016 على حرق سيارتين وكتابة عبارات عنصرية لقتلى عملية تل أبيب على شاحنات في حي مراح الغزلان بيافة الناصرة. 

مجلس يافة الناصرة: يافة موحدة أقوى من الإرهاب العنصري

وأعرب مجلس محلي يافة الناصرة عن سخط أهالي يافة الناصرة العارم واستنكارهم الشديد إزاء العمل الجبان الذي أقدم عليه فاشيون في عتمة الليل بتخريب إطارات حوالي 20 سيارة في حي "راس إسماعيل" في البلدة، وكتابة شعارات عنصرية وترهيبية معادية للعرب.

وأكد مجلس يافة الناصرة المحلي أن "هذه الأفعال القذرة والجبانة لن ترهب أهاي البلدة، بل تزيدهم إصرارا على التجذر والتطور على أرض الآباء والأجداد".

وحمّل مجلس محلي يافة الناصرة الشرطة مسؤولية مطاردة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا العقاب الصارم. وتوجه إلى الديمقراطيين في الشارع اليهودي مطالبا بأن "يهبوا ضد هذه الفعلة العنصرية، لأن خطر الفاشية يبدأ بالعرب ويستمر لمحاربة كل ما هو دمقراطي في البلاد".

وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، محملين الشرطة مسؤولية عدم ردع هذه الظاهرة باعتبار أنها متساهلة في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#تدفيع الثمن
#متطرفون يهود
#يافة الناصرة

يافة الناصرة: جريمة "تدفيع الثمن" واعتداءات على منازل وسيارات

يافة الناصرة: جريمة "تدفيع الثمن" واعتداءات على منازل وسيارات

يافة الناصرة: جريمة "تدفيع الثمن" واعتداءات على منازل وسيارات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حيفا: احتراق حافلة أقلت طلاب مدرسة
حيفا: احتراق حافلة أقلت طلاب مدرسة

2018-10-26

حالة الطقس: أمطار محلية تتراجع تدريجيا
حالة الطقس: أمطار محلية تتراجع تدريجيا

2018-10-26

خاص | وليد عفيفي لـ"عرب 48": علي سلام دكتاتور ومأزوم
خاص | وليد عفيفي لـ"عرب 48": علي سلام دكتاتور ومأزوم

2018-10-25

الأكثر قراءة

الأردن: مصرع 18 شخصًا بسيول في منطقة البحر الميت

الأردن: مصرع 18 شخصًا بسيول في منطقة البحر الميت

2018-10-25
خاص | علي سلام لـ

خاص | علي سلام لـ"عرب 48": لست مستعدا للخسارة

2018-10-25
صلاح نجل خاشقجي يغادر السعودية للولايات المتحدة

صلاح نجل خاشقجي يغادر السعودية للولايات المتحدة

2018-10-25
النقب: مصرع طفل جرفته السيول

النقب: مصرع طفل جرفته السيول

2018-10-25
ما علاقة تسريب عقارات مقدسية باعتقال محافظ المدينة ومدير مخابراتها؟

ما علاقة تسريب عقارات مقدسية باعتقال محافظ المدينة ومدير مخابراتها؟

2018-10-25