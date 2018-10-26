يافة الناصرة: جريمة "تدفيع الثمن" واعتداءات على منازل وسيارات

أقدم متطرفون يهود من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" فجر اليوم، الجمعة، على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام" وؤسم "نجمة داود" على منازل و20 سيارة في حي مراح الغزلان بقرية يافة الناصرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون على يافة الناصرة وغيرها من البلدات العربية في الداخل فقد أقدم متطرفون يهود في تاريخ 10.06.2016 على حرق سيارتين وكتابة عبارات عنصرية لقتلى عملية تل أبيب على شاحنات في حي مراح الغزلان بيافة الناصرة.

مجلس يافة الناصرة: يافة موحدة أقوى من الإرهاب العنصري

وأعرب مجلس محلي يافة الناصرة عن سخط أهالي يافة الناصرة العارم واستنكارهم الشديد إزاء العمل الجبان الذي أقدم عليه فاشيون في عتمة الليل بتخريب إطارات حوالي 20 سيارة في حي "راس إسماعيل" في البلدة، وكتابة شعارات عنصرية وترهيبية معادية للعرب.

وأكد مجلس يافة الناصرة المحلي أن "هذه الأفعال القذرة والجبانة لن ترهب أهاي البلدة، بل تزيدهم إصرارا على التجذر والتطور على أرض الآباء والأجداد".

وحمّل مجلس محلي يافة الناصرة الشرطة مسؤولية مطاردة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا العقاب الصارم. وتوجه إلى الديمقراطيين في الشارع اليهودي مطالبا بأن "يهبوا ضد هذه الفعلة العنصرية، لأن خطر الفاشية يبدأ بالعرب ويستمر لمحاربة كل ما هو دمقراطي في البلاد".

وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، محملين الشرطة مسؤولية عدم ردع هذه الظاهرة باعتبار أنها متساهلة في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.