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قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل كنيس بولاية بنسلفانيا

تاريخ النشر: 27/10/2018 - 18:16

قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل كنيس بولاية بنسلفانيا
الشرطة تغلق المنطقة المؤدية للكنيس (توتير)
عرب ٤٨

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العديد بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث إطلاق نار وقع مساء اليوم السبت، داخل كنيس بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، حيث كان داخله عدد كبير من المصلين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ووفقا قناة "سي بي إس" الأميركية، فإن الشرطة في كافة أنحاء مدينة بيتسبرغ تتعامل مع واقعة إطلاق نار جارية في كنيس"تري أوف لايف" في منقطة سكويرل هيل، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل، كما أفادت المعلومات عن وجود عدد من المصابين، بينهم اثنان من أفراد الشرطة.

وأفادت القناة، أنه تم القبض على منفذ الهجوم الذي أصيب بجروح وسلم نفسه لقوات الشرطة بعد أن تبادل إطلاق النار مع عناصرها.

وذكرت أن الحديث يدور عن رجل أبيض، حيث زعمت أنه خلال تنفيذ هجوم وإطلاق النار داخل الكنيس كان يصرخ "الموت لكل اليهود".

وأعلنت الشرطة في بيتسبرغ أنها تتعامل مع حادث إطلاق النار في الكنيس، ودعت الجميع للامتناع عن دخول المنطقة لحين انتهاء الشرطة من عملها، حيث أوضحت أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار وهو داخل الكنيس.

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء داخل منازلهم، بينما تبادل عناصرها إطلاق النار مع رجل مسلح وأصاب إثنين منهما، بحسب ما قال قائد الشرطة جيسون لاندو للصحافيين.

 بدوره، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة له على "توتير" أنه يتابع تطورات حادث إطلاق النار في بيتسبرغ، وكتب أن "هناك عددا من القتلى على ما يبدو"، داعيا إلى توخي الحذر.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#كنيس
#إطلاق نار
#بيتسبرغ
#بنسلفانيا
#قتلى
#جرحى
#الشرطة الأميركية

من عرب 48

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