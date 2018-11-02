شجاران عنيفان في كفر كنا ونحف تخللهما إطلاق نيران وإشعال حرائق

اندلع شجاران عنيفان في قريتي كفركنا ونحف، مساء اليوم، الجمعة، تخللهما إطلاق للنيران وإشعال للحرائق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ففي كفر كنا، قالت مصادر لـ"عرب 48" إن شجارًا اندلع إثر تطور نقاش حول الانتخابات المحليّة بين عددٍ كبير من الشبان في مركز القرية إلى تراشق بالحجارة، وإطلاق للنيران وإشعال للحرائق.

وقالت الشرطة الإسرائيليّة في بيان له إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع مصابين، وإنها "تعمل لإعادة النظام في القرية"، وستقوم باعتقال عددٍ من المشاركين في الشجار، وإن هويّتهم معروفة لها.

أما في نحف، فقد وقع شجار عنيف، تخلله إطلاق للنار وإشعال للحرائق أيضًا، على خلفية الانتخابات، دون وقوع إصابات.