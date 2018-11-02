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مصر: قتلى بهجوم على دير الأنبا صموائيل في المنيا

تاريخ النشر: 02/11/2018 - 15:03

مصر: قتلى بهجوم على دير الأنبا صموائيل في المنيا
(أرشيفية)
عرب ٤٨

قتل سبعة أشخاص على الأقل، وجرح آخرون، اليوم الجمعة، بهجوم استهدف قافبة تضم 3 حافلات للأقباط بمدينة المنيا، مركز المحافظة، وسط مصر.

وأشارت الأنباء الأولية أن إرهابيين هاجموا قافلة من ثلاث حافلات تقل أقباطًا قرب دير الأنبا صموئيل بالمنيا، إحدى أهم محافظات صعيد مصر.

وقال الأسقف العام لمحافظة المنيا المصرية الأنبا مكاريوس إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون، في هجوم على حافلة متجهة إلى دير بالمحافظة.

وأكد أن مسلحين هاجموا الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا في جنوب مصر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر كنسي أن إرهابيين فتحوا النار على حافلة رحلات من محافظة سوهاج، كان في طريقه إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا. 

ويعد هذا الهجوم الثاني خلال أقل من عام قرب الدير ذاته حيث، قتل 29 وأصيب أكثر من 20 شخصا، في أيار/مايو الماضي، في هجوم مماثل تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مدينة المنيا
#أقباط مصر
#دير الأنبا

من عرب 48

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