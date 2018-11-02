87 مصابا برصاص الاحتلال في قطاع غزة

أصيب 87 فلسطينيًا، منهم اثنان بالرصاص الحيّ، اليوم، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة الثانية والثلاثين، التي حملت عنوان "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم".

وبدأ آلاف الفلسطينيين بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، إلى الحدود الفاصلة بين قطاع غزّة وأراضي الثمانية وأربعين، شرقيّ قطاع غزة في 5 مواقع.

وأمس، الخميس، قالت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في أعقاب اجتماعها مع الوفد الأمني المصري، إن المسيرات مستمرة عند المناطق الحدودية في قطاع غزة المحاصر، مؤكدة "الحفاظ على سلميتها"، داعية "شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل الصامد في الـ48 والشتات، للمشاركة الواسعة".

ويشارك الغزيّون منذ يوم الأرض الخالد في الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، في مسيرات سلمية، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وأسفرت اعتداءات الاحتلال على المشاركين في المسيرة السلمية عن استشهاد أكثر من 200 فلسطينيّ، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة.