الخليل: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني يعاني "اضطرابات نفسية"

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، النيران على شاب فلسطيني في الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة "كريات أربع"، دون أن يبلغ عن إصابات بصفوف الجنود أو المستوطنين.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن الشاب الذي أطلق عليه جنود الاحتلال النار بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، يدعى أحمد عبد الناصر ادعيس في الثلاثينيات من عمره ويعاني "اضطرابات نفسية".

ووفقا لمزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية طعن عند مفرق إلياس في الخليل، حيث تم إطلاق النار على المشتبه وإصابته بجروح في قدمه، وتم اعتقاله من قبل جنود الاحتلال وتحويله للتحقيق وهو مصاب بجروح وصفت بالمتوسطة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: "أحبط الجنود عملية طعن حيث أطلقوا النار على فلسطيني تم رصد تحركاته وهو يتوجه إلى مجموعة من الجنود وبيده سكينا، حيث حاول طعن ضابط ومستوطن، دون أن تسجل أي إصابات في صفوف الجنود، وجرى نقل الفلسطيني لتلقي العلاج الطبي ومن ثم تحويله للتحقيق".