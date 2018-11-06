إطلاق النار على فلسطينية بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

أطلق عناصر شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، النار على امرأة فلسطينية، بادعاء أنها حاولت تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "كفار أدوميم"، المقامة على أراضي بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وبحسب شرطة الاحتلال فإن الحادث وقع في محطة وقود في مستوطنة "كفار أدوميم"، حيث حاولة السيدة الفلسطينية، بحسب الشبهات، تنفيذ عملية طعن خلال عملية تفتيش.

وأضافت الشرطة أن صاحب أحد أكشاك بيع الفلافل اتصل بالشرطة، وأبلغهم بوجود فلسطينية مشتبه بها في المكان.

وفور قدوم الشرطة قام عناصرها بتمشيط المنطقة، حتى عثروا عليها في الطريق المؤدية إلى مستوطنة "ألون".

وبحسب شرطة الاحتلال، أيضا، فإن عناصر حرس الحدود طلبوا منها التوقف، إلا أنها استلت "شيئا حادا"، تبين لاحقا أنه مقص، وحاولت طعن عناصر حرس الحدود، إلا أنهم أطلقوا عليها النار، فأصيبت.

وتم تقديم الإسعاف الأولي لها في المكان، بينما لا تزال في وعيها، دون أن تتضح مدى خطورة إصابتها.

وعلم لاحقا، أن الحديث عن سيدة فلسطينية من مدينة يطا في محافظة الخليل، وتبلغ من العمر 37 عاما.