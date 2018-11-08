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مصرع فؤاد درواشة من إكسال في حادث عمل بحيفا

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 12:51

مصرع فؤاد درواشة من إكسال في حادث عمل بحيفا
(توضيحية)
عرب ٤٨

لقي فؤاد نجيب دراوشة (53 عاما) من قرية إكسال، مصرعه في حادث عمل بورشة بناء في شارع "هسيفان" قرب جامعة حيفا؛ اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أصيب العامل دراوشة، بجروح خطيرة في منطقة الرأس بعد انهيار جزء من سقف المنزل، حيث عمل في ورشة ترميمات.

وحاولت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان إنقاذ حيات العامل وإجراء عمليات إنعاش، لكن دون جدوى، وأعلنت وفاة درواشة على الفور. 

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وتم استدعاء محققين من وزارة العمل إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

يذكر أن المعطيات تشير إلى أن العام الجاري شهد مصرع نحو 40 عاملا في ورش البناء، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة. 

وكانت نقابة العمال العامة في إسرائيلي (الهستدروت) قد أعلنت قبل أسبوعين عن نزاع عمل في جميع المرافق  احتجاجا على الارتفاع في حوادث العمل خاصة في ورش البناء. كما أعلنت الإضراب العام، أمس الأربعاء، قبل أن تلغيه مساء الثلاثاء إثر التوصل إلى تفاهمات بتحسين ظروف العمل وزيادة مراقبة الأمن والسلامة في ورش البناء مع وزارتي المالية والعمل والرفاه.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#فؤاد نجيب دراوشة
#مصرع عامل
#ورشة بناء

من عرب 48

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