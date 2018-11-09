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أميركا: إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية كارولينا الشمالية

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 15:40

أميركا: إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية كارولينا الشمالية
عرب ٤٨

أفادت الشرطة الأميركية في ولاية كارولينا الشمالية، الجمعة، بوقوع إطلاق نار داخل مدرسة "توبسيل" الثانوية، المسجل لديها نحو ألف و300 طالبا. 

وقال مسؤول بشرطة مقاطعة ذا بيندر بالولاية جيمس روويل، إنّ "تقارير عن إطلاق نار داخل مدرسة توبسيل الثانوية وصلت إلى الشرطة عند الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت (واحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة)"، حسب وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية. 

وأضاف أنّ "إطلاق النار حدث قبل ساعتين من بدء دخول الطلاب إلى الصفوف الدراسية". 

وحتى الساعة 15:00 لم تكشف السلطات ما إذا أسفر الهجوم عن سقوط ضحايا أو مصابين. 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#كارولينا الشمالية
#إطلاق نار
#مدرسة

من عرب 48

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