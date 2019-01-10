اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة اليوم، الخميس، لائحة اتهام ضد محمد مرعي أبو زينب (28 عاما) وقاصر (17.5 عاما)، من قرية الجش نسبت إليهما تهمة التورط في جريمة قتل يارا أيوب (16 عاما).

وقدمت النيابة طلبا للمحكمة لإبقاء المتهمين رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "خلال عدة شهور قبل تاريخ 23.11.2018 وخلال عدة فرص قام المتهم محمد مرعي أبو زينب بإعطاء الفتاة القاصر أموالا قدرها مئات الشواقل في كل مرة، وفي تاريخ 23.11.2018 فاض به الكيل من تقديم المال للفتاة وراودته نفسه بالتخلص من الفتاة وقرر قتلها بمشاركة المتهم القاصر".

وأضافت لائحة الاتهام أنه "قام المتهمان بقتل الفتاة القاصر في تاريخ 23.11.18 في المخبز الذي يديره المتهم محمد مرعي أبو زينب، وتبين أن المتهمين قاما بذبحها سوية وطعنها في عدة أماكن في جسدها".

وقال أحد محامي الدفاع عن المتهمين، عادل ذباح، لـ"عرب 48" إن "المتهمين لم يرتكبا الجريمة ويواصلان إنكار التهم الموجهة ضدهما".

وأضاف أن "هناك الكثير من الشائعات والأقاويل التي خيمت على أجواء القضية، لكن بعد أن نحصل على مواد التحقيق سندرسها جيدا، ونرد على التهم بالشكل المناسب، مع ثقتنا من براءة المتهمين".

وفي هذا السياق، جرى إطلاق سراح والد ووالدة وشقيق المشتبه الرئيسي بالقتل في 26.12.2018. وعلى الرغم من ذلك، صرحت الشرطة أنه سيتم لاحقا تقديم لوائح اتهام ضد الثلاثة أيضا، بحسب الشبهات المنسوبة إليهم.

وجرى اعتقال 5 أشخاص في إطار التحقيق في ملف جريمة قتل الفتاة أيوب وتمديد اعتقالهم عدة مرات، غير أنه جرى إطلاق سراح الثلاثة المذكورين.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد عثر على جثة يارا أيوب في تاريخ 26.11.2018 بعد فقدان آثارها بثلاثة أيام، داخل حاوية قمامة في البلدة وعليها علامات عنف.