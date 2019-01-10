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مصرع سائق عربي من الشمال بحادث طرق جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 17:00

مصرع سائق عربي من الشمال بحادث طرق جنوبي البلاد
من مكان الحادث، اليوم
عرب ٤٨

لقي اديب أكرم سليماني من منشية زبدة مصرعه في حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع رقم 40، قرب مدينة "كريات غات" جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وأفاد الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث أن سائق إحدى الشاحنتين لقي مصرعه على الفور في الحادث المروع، وأقرت وفاته، كما قام بتقديم العلاج الأولي لسائق الشاحنة الأخرى وهو عالق داخل الشاحنة ووصفت إصابته بأنها متوسطة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

 


#حوادث الطرق
#شوارع
#شاحنات
#سيارات

من عرب 48

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