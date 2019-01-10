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مصرع عامل من طولكرم في نتانيا

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 12:19

مصرع عامل من طولكرم في نتانيا
من مكان الحادث، اليوم
عرب ٤٨

لقي إياد إسماعيل غزالة رجب (45 عاما) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم مصرعه، ظهر اليوم الخميس، إثر سقوطه من الطابق الرابع في مدينة نتانيا.

وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للعامل وحاول إنقاذ حياته، لكن فشلت كل المحاولات وأقرت وفاته في المكان.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

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#حوادث العمل
#نتانيا
#طولكرم
#ورشات بناء
#إياد إسماعيل غزالة رجب

مصرع عامل من طولكرم في نتانيا

مصرع عامل من طولكرم في نتانيا

من عرب 48

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