مصرع عامل من طولكرم في نتانيا

لقي إياد إسماعيل غزالة رجب (45 عاما) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم مصرعه، ظهر اليوم الخميس، إثر سقوطه من الطابق الرابع في مدينة نتانيا.

وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للعامل وحاول إنقاذ حياته، لكن فشلت كل المحاولات وأقرت وفاته في المكان.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.