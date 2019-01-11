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المحكمة ترفض استئناف أبو رومي على نتائج الانتخابات بطمرة

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 09:57

المحكمة ترفض استئناف أبو رومي على نتائج الانتخابات بطمرة
من جلسة الاستئناف في حيفا
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

رفضت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في مدينة حيفا، صباح اليوم الجمعة، الاستئناف على نتائج الانتخابات لرئاسة البلدية في مدينة طمرة.

وعقب المحامي عماد دكور الموكل بالدفاع عن مرشح الرئاسة، موسى أبو رومي، بالقول إن "المحكمة رفضت الاطلاع على ملفات التحقيق بالشرطة، كما رفضت استدعاء مندوب الشرطة ليقدم لها نتائج أولية للتحقيق، وبالتالي فقد اخطأت وعلى هذا الأساس سنقدم استئنافا مستعجلا على قرارها لمحكمة العدل العليا".

وأضاف أن "نتائج التحقيق تناقض استنتاجات المحكمة، ومن الممكن أن يتبين لاحقا أن ادعاءات المستأنف ستكون حقيقية وهذا سيتناقض مع قرار المحكمة".

وتابع أن "المحكمة رفضت الاستئناف لعدم قناعتها في المرحلة الحالية بوجود أدلة للتصويت غير القانوني، وبناء عليه قررت في هذه المرحلة أنها لا تقرر إيجابيا بعدم وجود خروقات وتصويت غير قانوني، وقد أقرت أنه لم يثبت أمامها بالمرحلة الحالية".

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات في طمرة كانت قد أفرزت فوز رئيس البلدية، د. سهيل ذياب، في الجولة الثانية بفارق 200 صوت تقريبا.


#طمرة
#استئناف
#انتخابات 2018
#سلطات محلية
#بلدية طمرة

المحكمة ترفض استئناف أبو رومي على نتائج الانتخابات بطمرة

المحكمة ترفض استئناف أبو رومي على نتائج الانتخابات بطمرة

من عرب 48

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