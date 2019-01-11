كندا تمنح رهف القنون حق اللجوء السياسي

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم، الجمعة، إن بلاده قرّرت منح الفتاة السعوديّة، رهف محمّد القنون (18 عامًا)، اللجوء السياسي.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول بمطار بانكوك في تايلند، لـ"رويترز"، إن الفتاة السعودية التي فرت من أسرتها غادرت تايلاند مساء اليوم الجمعة على رحلة متجهة إلى كوريا الجنوبية.

وأضاف المسؤول أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية أقلت القنون إلى سول، قبل منتصف الليل بقليل (بالتوقيت المحلي).

ومن المقرر أن تستقل رهف طائرة من مطار أنتشيون في سول متجهة إلى كندا.

ويذكر أن القنون وصلت إلى بانكوك من الكويت في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، لكن السلطات التايلاندية رفضت دخولها وصادرت جواز سفرها.

وبعد أن ناشدت القنون مساعدتها عبر "تويتر" من غرفتها في فندق بالمطار، سمح لها بالبقاء بشكل مؤقت في تايلاند تحت رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويحتجز في تايلاند أيضًا لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، الذي حصل على وضع لاجئ في أستراليا لكن ألقي القبض عليه في مطار بانكوك العام الماضي لقضاء إجازة زواج.

والعريبي محتجز حاليا في سجن تايلاندي انتظارا لنتيجة إجراءات تسليمه للبحرين، إذ سبق أن أدين وهو مطلوب لدى السلطات هناك.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي للسلطات التايلاندية "التعامل بإنسانية" مع العريبي بنفس طريقة تعاملها مع رهف.

وقالت رهف إنها حاولت الهرب من معاملة أهلها السيئة، وتابعت "عائلتي متشددة واحتجزتني داخل غرفة لمدة ستة أشهر لمجرد أنني قصصت شعري"، مؤكدة أنه سيتمّ سجنها إذا تم ترحيلها إلى بلادها.

وقالت "أنا متأكدة مئة في المئة أنهم سيقتلونني لدى خروجي من سجن سعودي"، مؤكدة أنها "خائفة" و"فاقدة للأمل".

ومن المتوقع أن يساهم منح ترودو اللجوء السياسي للقنون في تصعيد التوتر السعودي الكندي.