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مقتل شاب (19 عامًا) بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 23:54

مقتل شاب (19 عامًا) بجريمة إطلاق نار في أم الفحم
ضحية جريمة إطلاق النار في أم الفحم
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى

قتل شاب يبلغ العمر 19عامًا في مدينة أم الفحم، بينما أصيب شاب آخر بجراح حرجة في مدينة الطيرة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين.

أم الفحم: الضحيّة هو ساهر محاميد

ففي أم الفحم، قتل الشاب ساهر خالد محاميد (19 عامًا)، جراء تعرّضه لإطلاق نار أثناء قيادته دراجته النارية قرب منزله، بمنطقة بيدر دبالا.

وقالت الشرطة إنها نصبت حواجز في المدينة، بالإضافة إلى إجراء عمليات بحث وتفتيش لإلقاء القبض على المجرم.

الطيرة

وفي الطيرة، أصيب شاب بجراح حرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

ولم تعرف بعد أية تفاصيل عن المصاب.

ويظهر شريط فيديو من مكان الجريمة وجود سيارات إسعاف ودوريات شرطية في المنطقة.


#إطلاق نار
#الطيرة
#أم الفحم

من عرب 48

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