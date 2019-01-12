إطلاق قذيفة من قطاع غزة نحو بلدات إسرائيليّة

تراجع الجيش الإسرائيلي عن إعلانه أن قذيفةً أطلقت من قطاع غزّة سقطت في المجلس الإقليمي "شاعر هانيغيف"، مساء اليوم، السبت.

ودوّت في البلدات الإسرائيليّة المحاذية لقطاع غزّة مساء السبت صافرات الإنذار، وقال السكان لوسائل إعلام إسرائيليّة إنهم سمعوا دويًا كبيرًا في المنطقة.

واكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إنه رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزّة فقط.

وأمس، الجمعة، استشهدت امرأة فلسطينيّة وأصيب خمسة وعشرون آخرون بجراح، نتيجة قمع الاحتلال لفعاليات الأسبوع الثاني والأربعين من مسيرة العودة وكسر الحصر، التي حملت هذا الأسبوع اسم "بصمودنا سيُكسر الحصار".

من جهته، قدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أعداد المتظاهرين بـ14000 متظاهر، فيما قال إن واحدًا من جنود أصيب بجراح طفيفة جراء استهدافه من قطاع غزّة.

كما أعلن جيش الاحتلال أن سلاح طيرانه شنّ غارتين على موقعين في قطاع غزّة، قال إنهما يتبعان حركة حماس.

وبداية الأسبوع الماضي، أطلقت قذيفة من قطاع غزّة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة "القبّة الحديديّة" أسقطتها، بعدما دوّت صافرات الإنذار في عسقلان و"حوف أشكلون".

وقبل أكثر من أسبوعين، أغارت مروحيّة عسكريّة للاحتلال على موقع لحركة حماس جنوبيّ القطاع، بعدما رصد الاحتلال إطلاق قذيفة من القطاع إلى بلدات إسرائيليّة، وكانت هذه القذيفة الأولى منذ التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة بوساطة مصرية في تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي.