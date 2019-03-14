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البرلمان البريطاني يقر إرجاء موعد "بريكست"

تاريخ النشر: 14/03/2019 - 20:31

البرلمان البريطاني يقر إرجاء موعد "بريكست"
عرب ٤٨/ وكالات

صوّت مجلس العموم البريطاني، مساء الخميس، بالأغلبية، لصالح اقتراح الحكومة تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إلى ما بعد موعده المحدد في 29 آذار/ مارس الجاري.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حظي الاقتراح بتأييد 412 نائبًا، مقابل رفض 202، ما يعني أن بريطانيا ستطلب رسميًا من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخروج إلى ما بعد التاريخ المذكور.

ويأتي هذا التصويت مباشرة عقب التصويت على أربعة مقترحات لتعديل اتفاق رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، رفض البرلمان جميعها.

وينص اقتراح الحكومة البريطانية على تمديد المادة 50 (من معاهدة لشبونة/المتعلقة بالخروج من التكتل) حتى 30 حزيران/ يونيو المقبل، إذا توصل النواب إلى اتفاق بشأن صفقة ماي بحلول الأربعاء المقبل.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المذكور، فإن الحكومة ستسعى إلى تمديد أطول، ولكن حينها سيتعين موافقة الاتحاد الأوروبي على ذلك، وسيقوم بدوره بوضع شروط.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#ماي
#بريكست
#البرلمان البريطاني

من عرب 48

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