مصرع شاب عربي في حادث عمل جنوبي البلاد

لقي شاب عربي مصرعه في حادث عمل بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم، الأحد.

وفي التفاصيل، لقي شاب عربي في الثلاثينيات من عمره، مصرع في حادث عمل، داخل مصنع في المنطقة الصناعية، في بلدة "نتيفوت" جنوبي البلاد، حيث صدمته جرافة صغيرة (بوبكيت).

وأجرت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان عمليات إنعاش للشاب محاولة إنقاذ حياته، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، وأقر الطبيب المرافق وفاة العامل في المكان.

وفي حادث آخر، سقط عامل من الطابق الرابع في بناية بمدينة هرتسليا، صباح اليوم. وقامت طواقم الإنقاذ بتخليصه، ووصفت حالته بالخطيرة، ونقل إلى المستشفى بعد أن قدمت الطواقم الطبية إليه العلاجات الأولية.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادثين وفقا للمقتضى.

15 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع 2019

ولقي منذ مطلع العام الجاري 15 عاملا مصارعهم في حوادث عمل بالبلاد، منهم 8 ضحايا عملوا في ورشات بناء. وبلغ عدد المصابين 31 مصابا، بينهم 6 مصابين وصفت إصاباتهم بأنها خطيرة.

ولقي الشاب إبراهيم نسيم عبدو (19 عاما) من مدينة الناصرة مصرعه إثر سقوطه من بناية في شارع "دوفنوف" بمدينة تل أبيب، وسط البلاد أول من أمس، الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.