مدفعية الاحتلال تقصف جنوبي غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، موقعًا في محافظة رفح جنوب قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن إصابة شخصين بجراح متفاوتة.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال استهدف بصاروخ واحد على الأقل مجموعة من المواطنين شرق رفح.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان المستهدف لمعرفة ما إذا كان هناك إصابات جراء هذا الاستهداف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولاحقا أعلن عن إصابة شخصين اثنين بجروح مختلفة، وأكدت مصادر طبية أنه تم نقل المصابين (لم تحدد طبيعة إصاباتهما) إلى المستشفيات القريبة لاستكمال تلقي العلاج.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف موقعًا عسكريًا لفصائل المقاومة في قطاع غزة جنوبي القطاع، بقصف مدفعي.

وادعى الاحتلال أن القصف يأتي ردًا على أعمال شغب عنيفة وإخلال بالنظام بشكل غير عادي، تضمن إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة خلال اليوم.

في وقت سابق من مساء اليوم، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن دوي انفجار سُمع في إحدى بلدات المجلس الاستيطاني "شاعر هنيغيف" الواقع في المنطقة المحيطة بقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن مصدر الانفجار كان أنبوبًا مطاطيًا ثبت بمجموعة من البالونات التي أطلقت من قطاع غزة. وتابعت أن الخيط الذي ثبت الأنبوب بالبالونات قٌطع، ما أدى إلى سقوطه وانفجاره.

وأوضحت الصحيفة أنه تم التعامل مع الحادث بواسطة مختص بتفكيك القنابل والعبوات الناسفة التابع للشرطة، مؤكدة أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية تذكر.