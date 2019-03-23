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المغرب: اعتقال 5 إسرائيليين لتورطهم في "تزوير جوازات سفر"

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 20:26

المغرب: اعتقال 5 إسرائيليين لتورطهم في "تزوير جوازات سفر"
الأمن المغربي (الصورة للتوضيح فقط، أ ب)
عرب ٤٨

اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، مساء السبت، خمسة إسرائيليين، بشبهة تورطهم في الحصول على سندات هوية وجوازات سفر مزورة.

وبحسب وسائل الإعلام المغربيّة، فقد ضبط الأمن المغربي مع المعتقلين "مبالغ ماليّة بالعملة المغربيّة والأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش بحوزتهم".

وقال الأمن المغربي في بيان، السبت، إنه أوقف المشتبهين في إطار تحقيق في قضية شبكة إجرامية "يتزعمها مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية".

وقال البيان المغربي إنه "بعدما تم الاشتباه بتورط الشبكة في استصدار وثائق هوية مغربية مزيفة لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، ومن بينهم اثنان يشكلان موضوع نشرات حمراء صادرة عن منظمة الإنتربول تقضي بتوقيفهم دوليًا على ذمة مسطرة التسليم".

وأوضح البيان أن من بين المعتقلين شخص متورط بجرائم قتل ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، في حين يشتبه بارتباط الشخص الثاني بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.

وأشارت المديرية العامة إلى أن عمليات التفتيش في منازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز مبالغ مالية كبيرة بالعملة المغربيّة والأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش، وسندات هوية مغربية يشتبه في كونها متحصلة عن طريق التزوير، علاوة على هواتف محمولة وأجهزة معلوماتية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#المغرب
#إسرائيل
#تجارة الحشيش
#الحشيش في المغرب

من عرب 48

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