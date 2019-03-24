الرملة: قتيل بجريمة إطلاق نار

قتل الشاب ذياب أبو هزاز (23 عاما)، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأحد، في مدينة الرملة.

وفي التفاصيل جاء أن القتيل أصيب بجريمة إطلاق نار وقعت في شارع "تال حي" في مدينة الرملة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، وصل أبو هزاز إلى مستشفى صرفند (أساف هاروفيه)، وهو بحالة حرجة، ليقوم الطاقم الطبي بإقرار وفاته لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وقالت الشرطة إنها وصلت إلى مكان الجريمة وباشرت بالتحقيق.

وفي جريمة منفصلة وقعت مساء اليوم الثلاثاء، أطلق مجهولون أعيرة نارية في حي "رمات إشكول" في مدينة اللد، دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.