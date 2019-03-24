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اللد: أنباء أولية عن جريمة إطلاق نار
تاريخ النشر: 24/03/2019 - 20:53
عرب ٤٨
ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019
من عرب 48
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