إصابة طفيفة في إطلاق نار تجاه مستوطنة "بيت إيل"

أطلق مجهولون، مساء اليوم، الإثنين، النار باتجاه مستوطنة "بيت إيل" ما أسفر عن إصابة طفل في التاسعة من عمره بجروح طفيفة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تعرض منزل في مستوطنة "بيت إيل"، إلى إطلاق نار، وأضافت القناة أن الأعيرة النارية اخترقت نافذت المنزل. وأضافت أن طفلا أصيب بجروح طفيفة.

وادعى المجلس الاستيطاني "بيت إيل" أن إطلاق النار جاء من مخيم الجلزون للاجئين، شمال مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تجري عمليات بحث في المناطق المحيطة.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت، مساء الإثنين، طريق رام الله الجلزون.

وأفاد شهود، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق ببوابة حديدية، الأمر الذي اضطر المواطنين لسلوك طرق بديلة.