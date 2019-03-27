  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

"سانا": عدوان جوي إسرائيلي على ريف حلب

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 23:33

"سانا": عدوان جوي إسرائيلي على ريف حلب
عرب ٤٨

أغارت طائرات إسرائيلية على مواقع في ريف مدينة حلب السورية، بحسب ما ذكرت وكالة الأخبار الرسمية السورية "سانا"، مساء الأربعاء.

وتصدّت الدفاعات الجوية السورية ليل الأربعاء لـ"عدوان جوي إسرائيلي" استهدف شمال شرق مدينة حلب في شمال البلاد، وأكدت "سانا" أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري "أسقطت عددا من الأهداف".

جاء ذلك في أعقاب ورود أنباء تفيد بتعرض منطقة الشيخ نجار بريف حلب الشمالي الشرقي، لـ"عدوان أجنبي"، فيما أشارت تقارير من مدينة حلب إلى سماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق قرب مطار حلب الدولي.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء عن مصدر عسكري (لم تحدد هويته) أنه "حوالي الساعة 23:00 من ليل الأربعاء وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وتسقط عددًا من الصواريخ المعادية وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حلب
#سورية
#عدوان إسرائيلي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"بريكست": البرلمان البريطاني يصوت ضد الخيارات البديلة ويصادق على التأجيل
"بريكست": البرلمان البريطاني يصوت ضد الخيارات البديلة ويصادق على التأجيل

2019-03-28

"صفقة القرن" تتضمن "معايير جديدة" وجميعها منحازة لإسرائيل
"صفقة القرن" تتضمن "معايير جديدة" وجميعها منحازة لإسرائيل

2019-03-27

الجمهوريون يُفشلون قرارا لمجلس الشيوخ يقضي نشر تقرير مولر
الجمهوريون يُفشلون قرارا لمجلس الشيوخ يقضي نشر تقرير مولر

2019-03-27

الأكثر قراءة

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

2019-03-26
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

2019-03-26
ممثلان مصريان يدعوان لتضامن عالمي ضد استبداد السيسي

ممثلان مصريان يدعوان لتضامن عالمي ضد استبداد السيسي

2019-03-26
تعطيل الدراسة بـ

تعطيل الدراسة بـ"غلاف غزة" مع تواصل الغارات والقذائف

2019-03-26
التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

2019-03-26