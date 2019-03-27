"سانا": عدوان جوي إسرائيلي على ريف حلب

أغارت طائرات إسرائيلية على مواقع في ريف مدينة حلب السورية، بحسب ما ذكرت وكالة الأخبار الرسمية السورية "سانا"، مساء الأربعاء.

وتصدّت الدفاعات الجوية السورية ليل الأربعاء لـ"عدوان جوي إسرائيلي" استهدف شمال شرق مدينة حلب في شمال البلاد، وأكدت "سانا" أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري "أسقطت عددا من الأهداف".

جاء ذلك في أعقاب ورود أنباء تفيد بتعرض منطقة الشيخ نجار بريف حلب الشمالي الشرقي، لـ"عدوان أجنبي"، فيما أشارت تقارير من مدينة حلب إلى سماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق قرب مطار حلب الدولي.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء عن مصدر عسكري (لم تحدد هويته) أنه "حوالي الساعة 23:00 من ليل الأربعاء وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وتسقط عددًا من الصواريخ المعادية وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".