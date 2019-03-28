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فنزويلا: عزل غوايدو من منصبه رئيسًا للبرلمان
تاريخ النشر: 28/03/2019 - 19:38
عرب ٤٨
ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019
من عرب 48
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