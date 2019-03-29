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الاحتلال يمنع الأسرى من أداء صلاة الجمعة

تاريخ النشر: 29/03/2019 - 11:43

الاحتلال يمنع الأسرى من أداء صلاة الجمعة
عرب ٤٨

منعت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الحركة الوطنية الأسيرة، من أداء صلاة الجمعة داخل أقسامهم في جميع السجون.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن "إدارة سجون الاحتلال تمنع الأسرى من أداء صلاة الجمعة داخل أقسامهم بكافة السجون في سابقة لم يكن لها مثيل منذ عقود".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، عبر "تويتر"، إن "‏منع إدارة السجون الأسرى الأبطال من أداء صلاة الجمعة سابقة خطيرة وتعكس عنصرية الاحتلال وتعديه على حرية العبادة".

وأكد القانوع أن "هذا يشكل انتهاكًا صارخًا وخرقًا واضحًا في حق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية".

وعلى صعيد آخر، أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، عن الأسير الشاب محمد زكريا السلايمة (24 عامًا)، من سجن "النقب الصحراوي"، بعد أن انتهت مدة محكوميته، حيث اعتقل في الرابع من أيار/ مايو عام 2017، بعد إطلاق النار عليه وإصابته أثناء سيرة بالقرب من أحد حواجز الاحتلال، في محيط المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

السلايمة صباح اليوم في مستشفى الأهلي في مدينة الحليل

يذكر أن السلايمة خرج من السجن بحالة صحية صعبة، ما اضطر عائلته إلى نقله إلى المستشفى، وذلك من هول الإصابات التي تعرض لها إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال قمعها، قبل أيام، أسرى القسمين (3) و(4) الذين احتجوا على سياسات الاحتلال المتصاعدة ضدهم، وكان آخرها نقل عدد من الأسرى إلى أقسام أخرى وتركيب أجهزة تشويش مسرطنة.

وظهر على السلايمة أثار عنف واعتداء وحدات القمع (المتسادا)، عليه في قسم 4 من سجن النقب، تضمنها علامات احمرار وكسور ورضوض وانتفاخات في جميع أنحاء جسده.

 

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#النقب الصحراوي
#محمد زكريا السلايمة
#مصلحة سجون الاحتلال
#الحركة الأسيرة

من عرب 48

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