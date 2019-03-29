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بولتون: الولايات المتحدة تدرس "نشر قوات عسكريّة" في فنزويلا

تاريخ النشر: 29/03/2019 - 17:22

بولتون: الولايات المتحدة تدرس "نشر قوات عسكريّة" في فنزويلا
عرب ٤٨

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019


من عرب 48

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