واشنطن: الشق السياسي لـ"صفقة القرن" في "الوقت الملائم"

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الإدارة الأميركية ستكشف عن الجزء السياسي من الخطة الأميركية المعدة لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، عندما يكون "الوقت ملائما"، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد المسؤول أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستمضي قدما في عقد مؤتمر البحرين في أواخر حزيران/ يونيو المقبل، لطرح الشق الاقتصادي من خطة الإملاءات الأميركية التي طال ترقبها، رغم بداية حملة انتخابية جديدة في إسرائيل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "الشق السياسي من الخطة والذي يتعامل مع القضايا الشائكة، محور الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سينشر عندما يكون الوقت مناسبا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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