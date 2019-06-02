اتهام شابة من جديدة المكر بالانضمام لـ"جبهة النصرة" في سورية

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، أول من أمس الجمعة، لائحة اتهام ضد الشابة غنوة رسمي شناوي (22 عاما) من جديدة- المكر، نسبت إليها تهما أمنية، التواصل مع عميل أجنبي، ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي، والسفر غير القانوني ومخالفات أخرى.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في أواخر العام 2017 أبدت المتهمة نوايا للاستشهاد على خلفية عمل الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى حيث اعتبرت المتهمة هذه الأعمال تمس بالديانة الإسلامية. منذ أواخر العام 2017 ولمدة 4 شهور استخدمت المتهمة موادا تابعة لتنظيمات الجهاد المختلفة بينها صور وفيديوهات عمليات انتحارية وإرهابية".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "في تاريخ 28.03.2018 تركت المتهمة البلاد وسافرت إلى إسطنبول بتركيا، وعند وصولها قامت بتبديل شريحة الهاتف الإسرائيلية بشريحة تركية التي من خلالها تستطيع الاتصال إلى سورية. وبقيت المتهمة عدة أيام في إسطنبول تواصلت خلالها هاتفيا مع شخص يدعى عبد، وهو عضو في منظمة 'جبهة النصرة' وطلب منها الوصول إلى الحدود السورية- التركية من أجل الدخول إلى سورية. عندما وصلت المتهمة الحدود تم اعتقالها من قبل القوات التركية، وبالرغم من تحذيرها من قبل السلطات التركية قامت بتزوير مستندات ودخلت سورية والتقت المدعو عبد ووصلا إلى مدينة إدلب من أجل الانضمام للتنظيم. وخلال هذه الفترة شاركت المتهمة بدروس دينية في مركز للتعليم الديني التابع لـ'جبهة النصرة' وخلال شهر أيار/ مايو 2018 اعتقلت 'جبهة النصرة' الشابة بعد الاشتباه بها بأنها أرسلت من قبل السلطات الإسرائيلية، وفي شهر آذار/ مارس 2019 تم إطلاق سراحها وعادت لتركيا حيث جرى اعتقالها هناك وتسليمها لإسرائيل بتاريخ 07.05.2019".