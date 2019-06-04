  2. الأخبار
  3. اخبار عاجلة

السلطة الفلسطينية تجدد رفضها لاستلام أموال المقاصة منقوصة

تاريخ النشر: 04/06/2019 - 20:00

السلطة الفلسطينية تجدد رفضها لاستلام أموال المقاصة منقوصة
عرب ٤٨

حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، تحويل أموال المقاصة منقوصة مجددا للسلطة الفلسطينية في رام الله، التي جددت رفضها لاستلام الأموال مقتطعة، بعد خصم مبالغ تقول إسرائيل إنها دفعت كمخصصات لعائلات الأسرى الشهداء.

جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم، الثلاثاء، في نشرتها المسائية.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.

التفاصيل لاحقًا...

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية


من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رسميًّا؛ مفتي فلسطين: الأربعاء أوّل أيام العيد
رسميًّا؛ مفتي فلسطين: الأربعاء أوّل أيام العيد

2019-06-03

الجزائر: الحبس المؤقت لسعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين ‎
الجزائر: الحبس المؤقت لسعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين ‎

2019-05-05

إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال بادعاء محاولته طعن جندي
إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال بادعاء محاولته طعن جندي

2019-04-20

الأكثر قراءة

5 قتلى في هجوم إسرائيلي على مطار T4 بريف حمص

5 قتلى في هجوم إسرائيلي على مطار T4 بريف حمص

2019-06-03
السّودان: 13 قتيلا ودعوات لإسقاط حكم العسكر وإلى تحقيق فوري

السّودان: 13 قتيلا ودعوات لإسقاط حكم العسكر وإلى تحقيق فوري

2019-06-03
تقرير جديد يكذب رواية الشرطة بشأن الشهيد أبو القيعان

تقرير جديد يكذب رواية الشرطة بشأن الشهيد أبو القيعان

2019-06-03
رهط: حركة تجارية وظروف صعبة عشية عيد الفطر

رهط: حركة تجارية وظروف صعبة عشية عيد الفطر

2019-06-03
تحليلات إسرائيلية:

تحليلات إسرائيلية: "وضع متشكل" في سورية ودور أكبر لحزب الله

2019-06-03