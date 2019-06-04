السلطة الفلسطينية تجدد رفضها لاستلام أموال المقاصة منقوصة

حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، تحويل أموال المقاصة منقوصة مجددا للسلطة الفلسطينية في رام الله، التي جددت رفضها لاستلام الأموال مقتطعة، بعد خصم مبالغ تقول إسرائيل إنها دفعت كمخصصات لعائلات الأسرى الشهداء.

جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم، الثلاثاء، في نشرتها المسائية.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.

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