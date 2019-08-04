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سقوط طائرة حربية إيرانية قرب الخليج العربي

تاريخ النشر: 04/08/2019 - 12:55

سقوط طائرة حربية إيرانية قرب الخليج العربي
الصورة لمقاتلة إيرانيّة (أ ب)
عرب ٤٨

سقطت مقاتلة حربيّة إيرانيّة، اليوم، الأحد، في إقليم بوشهر، جنوبيّ البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسميّة.

وعزت الوكالة سقوط الطائرة لـ"خلل فنّي".

ونقلت الوكالة عن حاكم منطقة تانجستان (في بوشهر، جنوبي البلاد) قوله "تحطمت الطائرة المقاتلة بسبب مشاكل فنية في منطقة تانجستان. نجا الطيار ومساعده".

وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة هذا العام بعد أن مارست واشنطن "ضغوطا قصوى" على طهران.

ومنذ أيار/ مايو، تعرّضت سفن لاعتداءات وأُسقطت طائرات مسيّرة واحتُجزت ناقلات نفط، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العظمى وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وفي ذروة الأزمة، تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حزيران/ يونيو عن شن غارات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة أميركيّة مسيّرة.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#إيران
#الخليج العربي
#الجيش الإيراني

من عرب 48

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