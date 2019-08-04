إصابة 3 أشخاص طعنًا في شجار بكابول

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة جراء تعرضهم للطعن خلال شجار وقه مساء اليوم الأحد، في قرة كابول.

وأوضحت المصادر الطبية أنها تلقت بلاغا نحو الساعة السادسة من مساء اليوم، يفيد بوقوع إصابات خلال شجار في كابول.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية إلى 3 شبان قدرت أعمارهم بـ25 عاما، بعد أن تعرضوا للطعن، ووصفت جراحهم بين المتوسطة والطفيفة.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة إن شجارا وقع في كابول أسفر عن إصابة شخصين من جديدة المكر جراء تعرضهما للطعن.

ونقلت طواقم الإسعاف المصابين إلى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج الطبي.

ووصلت الشرطة إلى موقع الشجار، وقالت إنها باشر التحقيق في الملابسات وجمع الأدلة.