مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد

لقي عامل (40 عاما) مصرعه إثر سقوطه في ورشة بناء في بلدة "هود هشارون" وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وعُلم أن ضحية حادث العمل هو محمد شحادة اغريب أبو شحادة من قرية الفلسطينية ترقوميا، الواقعة غرب محافظة الخليل.

وأفاد مصدر طبي أن طواقم الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وأجرت عمليات إنعاش مكثّفة للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنها باءت بالفشل واضطرت الطواقم لإقرار وفاته في المكان.

من مكان الحادث، اليوم

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.