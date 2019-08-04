4 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب حيفا

أصيب 4 أشخاص في حادث طرق وقع على شارع رقم 70 المتجه نحو مفرق الياجور، الواقع على مشارف مدينة حيفا، صباح اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، قدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لـ4 مصابين وصفت إصابة أحدهم بأنها خطيرة، أما الإصابات الأخرى فقد وصفت بالمتوسطة والطفيفة.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي أنه "تلقى مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل، بلاغًا قرابة الساعة 09:06 حول حادث طرق وقع بين شاحنة وعدد من السيارات على شارع رقم 70 من محول الطرق الياجور، باتّجاه يوكنعام. وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وعددهم 4 بينهم رجل (40 عاما) وجراحه خطيرة وتمّ ربطه بأجهزة التنفس الاصطناعي وهو فاقد الوعي وأحيل للعلاج في مستشفى 'رمبام' ومصابان آخران (شاب 35 عاما وشابة 30 عاما) وصفت جراحهما بالمتوسطة وأحيلا أيضا للعلاج في 'رمبام' ومصاب رابع وهو سائق الشاحنة بجراح وصفت بالطفيفة أحيل للعلاج في مستشفى الكرمل".

وأفاد المتحدث باسم "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أن طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على تخليص عالق وصفت حالته بالخطيرة وأحيل للعلاج الطبي. كما عملت وحدة إطفاء خاصة على منع تسرب وقود في المكان."

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.