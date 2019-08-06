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أنباء عن استقالة السفير الأميركي لدى روسيا

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 19:47

أنباء عن استقالة السفير الأميركي لدى روسيا
جون هانتسمان (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

قدم سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى روسيا، جون هانتسمان، استقالته من منصبه للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفق ما أوردته  شبكة NBC الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن السفير الأميركي لدى روسيا جون هانتسمان يعتزم الاستقالة من منصبه من أجل الترشح لمنصب محافظ ولاية يوتا في الانتخابات المقررة عام 2020 المقبل، وسط توقعات بأن يترك هانتسمان منصبه في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال هانتسمان في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، نقلتها صحيفة "سولت ليك تريبيون"، إن "الجنسية الأميركية هي امتياز، وأعتقد أن المسؤولية الأساسية المتعلقة بالعودة هي خدمة الوطن".

وشغل هانتسمان (59 عاما) منصب محافظ ولاية يوتا خلال الفترة بين 2005 حتى 2009، وتم انتخابه لهذا المنصب مرتين في 2004 و2008. وترك هانتسمان منصب المحافظ مبكرا خلال ولايته الثانية، حيث تم تعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017 تولى جون هانتسمان منصب السفير الأميركي لدى روسيا، وذلك في فترة تردي العلاقات بين موسكو وواشنطن على خلفية العقوبات الأميركية على روسيا ومصادرة ممتلكات دبلوماسية روسية وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل وطرد دبلوماسيين، واتهام روسيا بالتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#جون هانتسمان
#الولايات المتحدة الأميركية
#سفير أميركي
#روسيا

من عرب 48

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