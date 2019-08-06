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العراقيب: الشرطة تستفز الأهالي وتعتقل سليم الطوري

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 09:06

العراقيب: الشرطة تستفز الأهالي وتعتقل سليم الطوري
العراقيب، صباح اليوم
عرب ٤٨

اقتحمت الشرطة قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، واعتقلت أحد سكانها، سليم محمد الطوري أبو مديغم، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لنصرة العراقيب، أحمد خليل الطوري، إن قوات شرطة سرية من وحدة "يوآف" التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" اقتحم العراقيب واستفزت الأهالي واعتقل سليم محمد أبو مديغم، صباح اليوم. 

وواصلت السلطات الإسرائيلية استفزازاتها وكثفتها ضد أهالي العراقيب، في الأيام الأخيرة، واقتحمت وحدة "يوآف" بعد ظهر أمس، الإثنين، قرية العراقيب وقامت بهدم مساكن الأهالي للمرة 149، وتركتهم بلا مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#النقب
#العراقيب
#ملاحقات
#اعتقالات
#هدم المنازل

من عرب 48

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