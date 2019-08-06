  2. محليات
  3. أخبار محلية

مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 11:30

مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب
هدم مساكن العراقيب (أرشيف "عرب 48")
عرب ٤٨

فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع غرامة قدرها مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة 149 أمس، الإثنين.

وبهذا القرار الذي أصدرته المحكمة، اليوم الثلاثاء، فقد قبل القضاء الإسرائيلي موقف السلطات ضد عشيرة أبو مديغم التي تعيش على أرضها في مساكن متواضعة، وتحرمها السلطات من كافة مقومات الحياة الأساسية وتعمل بكل قواها لاقتلاع أهالي العراقيب وتهجيرهم وتهويد أرضهم.

ووفقا لقرار المحكمة فإنه تم فرض هذا المبلغ الكبير على أهالي العراقيب مقابل تكاليف هدم مساكن وإخلائها عدة مرات، بعد "اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة" في العراقيب.  

تفاصيل أوفى بعد قليل...

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#العراقيب
#النقب
#غرامات
#اقتلاع
#تهجير
#ملاحقات
#هدم المنازل

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيرة: فوجئ اللص بصاحب المنزل فأطلق عليه النار
الطيرة: فوجئ اللص بصاحب المنزل فأطلق عليه النار

2019-08-06

جولس: حريق في منزل يلتهم سيارة
جولس: حريق في منزل يلتهم سيارة

2019-08-06

العراقيب: الشرطة تستفز الأهالي وتعتقل سليم الطوري
العراقيب: الشرطة تستفز الأهالي وتعتقل سليم الطوري

2019-08-06

الأكثر قراءة

مصر: اعتبار انفجار القاهرة

مصر: اعتبار انفجار القاهرة "إرهابيا" والداخلية تشن حملة مداهمات

2019-08-05
القدس المحتلة: مسؤولون سابقون بالشاباك حلقة وصل بين الحكومة والفلسطينيين

القدس المحتلة: مسؤولون سابقون بالشاباك حلقة وصل بين الحكومة والفلسطينيين

2019-08-05
باقة الغربية: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث طرق

باقة الغربية: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث طرق

2019-08-05
حالة الطقس: جو حار جدا

حالة الطقس: جو حار جدا

2019-08-05
استطلاع: أغلبية الإسرائيليين تعارض حكومة وحدة برئاسة نتنياهو

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين تعارض حكومة وحدة برئاسة نتنياهو

2019-08-05