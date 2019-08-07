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عكا: إصابة خطيرة لشاب تعرض للغرق

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 21:22

عكا: إصابة خطيرة لشاب تعرض للغرق
أرشيفية
عرب ٤٨

أصيب شاب (18 عاما) من الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، جراء سقوطه عن سور مدينة القديمة في عكا الذي يقدر ارتفاعه بـ8 أمتار، إلى مياه البحر، حيث تعرض للغرق.

وأفادت المصادر المحلية أن مجموعة من الشبان نجحوا في انتشال الشاب من مياه البحر، وقدموا لها الإسعافات الأولية اللازمة.

ووصلت في وقت لاحق وصلت الطواقم الطبية ونقلت المصاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا.

وقدرت طواقم الإسعاف حالة المصاب بالخطيرة وغير المستقرة، وأوضحت أنه بقي تحت الماء لبعض الوقت، قبل أن يتمكن الشبان من إنقاذه.

وفي وقت لاحق، أوضح الطاقم الطبي في مستشفى الجليل الغربي، أن حالة الشاب باتت مستقرة، وأن إصابته متوسطة، ويخضع للعلاج في غرفة العناية المكثفة.


#الضفة الغربية المحتلة
#سور عكا

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